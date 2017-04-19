FETÖ'den tutuklu sanık eski Binbaşı Çakmaklı: Direktife uymayanlar idamla yargılanacak

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 11 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Binbaşı Murat Çakmaklı, savunmasında, olay günü Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında nöbetçi amiri olduğunu söyledi.

Eski Sakarya 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili tutuklu sanık Albay Uğur Coşkun'un kendisini arayarak "Personel kışlalarda toplansın, birlik komutanları bana tekmil versin." dediğini aktaran Çakmaklı, bunun üzerine komutanın emrini birlik komutanları ve şube müdürlerine ilettiğini söyledi.

Çakmaklı, daha sonra eski Merkez Komutanı tutuklu sanık Ahmet Üzer'in nöbetçi amirliğe geldiğini ve kışlaların aranarak, personelin silah ve teçhizat alması emrini verdiğini, kendisinin de bu emri kışlalara ilettiğini kaydetti.

Direktife uymayanlar idamla yargılanacak

Daha sonra toplanma bölgesinde Coşkun'un elindeki metni etrafındaki personele okuduğunu söyleyen Çakmaklı, "Çok ses vardı, ne okuduğunu tam anlayamadım. Hatırladığım kadarıyla 'Bölgelerin sorumlu personelleri ektedir. Polis ve jandarma emrimizde, onları biz yöneteceğiz. Direktife uymayanlar yarın sabah sıkıyönetim mahkemelerinde idamla yargılanacaklar. Herkes arabalara binsin, valiliğin emniyeti alınacak.' dedi. Nöbetçi olduğum için kışlada kaldım, personel kışladan ayrıldı." diye konuştu.

Sanık Çakmaklı, belli bir süre sonra 4 kişinin tugayın muhabere merkezine gittiğini, Ali Güler Yarbay'ın burada gelen mesajı incelediğini, kendisinin de televizyondan İstanbul ve Ankara'da yaşanan olayları izlediğini ifade ederek, "O ana kadar ne olup bittiği ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ali Güler Yarbay, direktifin tuğgeneral imzasıyla geldiğini, yasal olmadığını belirtti. Ben televizyondaki görüntülerin etkisi altındaydım." şeklinde konuştu.

Coşkun'un bazı rütbeli personeli merkez komutanının odasına çağırdığını anlatan Çakmaklı, burada tugay komutanına "bunun bir kalkışma ve bunu yapanların TSK içinde bir grup olduğu belirtiliyor" dediğini, Coşkun'un ise şaşkınlıkla "Öyle mi?" diyerek oturduğu koltuktan doğrulmaya çalıştığını, odadan çıktığını ve silahı ile mühimmatı depoya bıraktığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.