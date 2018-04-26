Filistinliler, "Diriliş Ertuğrul" dizisine olan sevgilerinden dolayı "Kayı Boyu" sembolü baskılı tişörtlere büyük ilgi gösteriyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentindeki bir tekstil işletmesi, TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek Kayı Boyu'nun mavi beyaz bayrağını tişörtlere basmaya başladı.

Kayı Boyu tişörtünü giymek gurur verici

Tişörtlere ilgi gösteren Filistinlilerden Luey Muhammed, Diriliş Ertuğrul dizisini yakından takip ettiğini belirterek, Kayı’nın sembolünün kendisi için cesaret, mücadele ruhu gibi çeşitli anlamlar ifade ettiğini söyledi.

Muhammed, “Bu simgenin basılı olduğu kıyafetlerin reklamını gördüm. Çok dikkatimi çekti. Ertuğrul Gazi ve Kayı Boyu ile alakalı bir şeye sahip olmak çok güzel. Bunu giymek gurur verici” dedi.

Nablus’taki Menahil isimli tekstil şirketinin müdürü Muaz Zukan, halkın Ertuğrul Gazi’ye ve diziye olan sevgisini görünce kafasında bu tişörtleri basma fikri oluştuğunu söyledi.

Filistin halkı, Diriliş Ertuğrul'u yakın hissetti

Zukan, “Ertuğrul Gazi’nin hayatı ve kişiliğinin insanlar üzerinde oluşturduğu sevgi ve etkiyi gördük. Dizide yansıtılan değerler ve İslam fetihleri, Filistinlilerin kalbine dokundu. Çocuklarını Ertuğrul Gazi gibi yüce değerlere sahip bir şekilde yetiştirme isteği içinde olduklarını gördük” dedi.

Ulusal Başarı Üniversitesi Medya Profesörü Ferid Ebu Zahir de Diriliş Ertuğrul’un halk üzerindeki etkisini değerlendirdi. Dizinin Araplar arasında büyük beğeni topladığını aktaran Ebu Zahir, senaryosu ve yüksek çekim kalitesinin yanı sıra onur, kültür ve kimliğe bağlılık gibi ele alınan çeşitli değerlerin de izleyiciyi etkilediğini söyledi.

Ebu Zahir, Filistin’de Türk dizilerinin beğeniyle izlendiğini, özellikle üretim kalitesine ve senaryosuna dikkat eden gençlerin ilgi gösterdiğini belirterek, “Bunun yanında yabancı düşmanla (İsrail) mücadele veren, etrafında komplolar örülen Filistin halkı, diziyi kendine yakın hissetti. Buna tarihi bilgiler vermedi de eklenince etkisi arttı” ifadelerini kullandı.