Diriliş Ertuğrul 110.bölüm 2.fragmanı! Ertuğrul bey çileden çıkıyor...

TRT 1'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 110.bölüm 2.fragmanı izleyenlerle buluştu. Yeni bölümü yine büyük heyecana sahne olacak Diriliş Ertuğrul'da neler olacak? "Ben bu anlaşma masasına devletimizin buyruğu ile oturdum diyen Günalp Kılıçarslan'un sonu ne olacak? "Burada devlet benim" diyen Ertuğrul bey meydan okuyor. İşte Diriliş Ertuğrul 110.bölüm fragmanı ve tüm detayları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? TAHMİNLER

Son bölümde Mahperi ve Emir Sadettin Şehzade Kılıç Arslan'a tuzak kurduklarını ölmesinin gerektiğini söyledi. Fakat Ertuğrul Bey buna müsade etmeyecektir.

Şehzade Giyasettin nihayetin doğru bir karar vermiştir. Yalnız bu kararı uygularken Emir Sadettin ve Atabeyi rahat durmayacaktır.

Ertuğrul Bey İbni - Arabi Hazretli yardımıyla kurtuldu. Bununla birlikte Sungur Tekin ve Beyler'de kurtuldu.

Senaryo gerekiği şimdilik kötü bir olarak gözükse de Günalp Bey kötü bir karakter değildir. Bizzat kendisi Sultan Alaaddin ölmeden önce oğlu Kılıçarslanı kurtarmaları için ve korumaları için Ertuğrul Bey ile birlikte olmasını söylemiştir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110.BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 110.bölümü 14 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

(Kaynak: Haber7)