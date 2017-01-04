Diriliş Ertuğrul 72.bölüm fragmanı nefes kesti!

11 Ocak çarşamba günü ekranlara gelmesi beklenen TRT 1 Diriliş Ertuğrul 72.bölüm fragmanı yayınlandı. Reytinglerde sürekli üst sıralarda yer almayı başaran Diriliş yeni bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümünde beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, Candar Bey’le Halime arasında kaldı. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalan Ertuğrul Bey aldığı kararlarla şoke etti. Peki Diriliş Ertuğrul 72.bölümünde neler olacak? İşte yeni bölüm tanıtımı

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 72.BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 72.bölümü 11 Ocak çarşamba günü Trt 1 ekranlarında olaca

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDEN NELER YAŞANDI?

Civardaki tehlikelere karşı güçlerini birleştirmeleri gerektiği düşüncesiyle Candar Bey, Ertuğrul Bey’e kızıyla evlenmesi teklifinde bulunmuştur. Beklemediği bir teklifle karşılaşan Ertuğrul Bey, şimdi Candar Bey’le Halime arasındadır. Bir tarafta obasının geleceği bir tarafta canından çok sevdiği Halime arasında sıkışıp kalmıştır.

Ertuğrul Bey, pazarın hâkimiyetini ele geçirdikten sonra siyasi ve ticari bağları güçlendirmek için bir toy düzenlemeye karar verir. Toy meclisine gelen davetsiz misafir Sadettin Köpek, yeni sorunların temelini atacaktır. Siyasi bir gerilimin ortasında kalan Ertuğrul Bey beklemediği bu hamleyle zor duruma düşmüştür

Ural sinsi planlarına ara vermeden devam etmektedir. Batuhan’ın getireceği haberle şoke olan Ural Ertuğrul Bey’i zor durumda bırakacak tuzaklar kurmuştur

DİRİLİŞ'TEN ZİRVEYE AMBARGO

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç gibi başarılı isimlerin üstlelendiği televizyon ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Diriliş Ertuğrul bir kez daha zirveye yerleşti.

Dizi öncesi yayınlanan özeti ile reytinglerde ikinci sırada yer alan dizi, 28 Aralık akşamı yayınlanan bölümü ile, totalde 12.62 reytingle birinci oldu.

AB kategorisinde 17.46, ABC kategorisinde 17.17 reyting alan dizi zirveyi bir kez daha kimseye bırakmadı.

Sosyal medyanın da en fazla konuşulanları arasında, #Fetihİçin etiketi ile zirvede yer alan Diriliş Ertuğrul, 35.72 paylaşım ile geceye damga vurdu.