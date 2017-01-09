Diriliş Ertuğrul artık Katar'da da yayınlanacak
Her bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitleyen TRT 1 ekranlarının başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul artık Katar'da da yayınlanacak
Başrolde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, Arapça olarak Qatar TV'de ekranlara gelecek.
Katar Medya Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Bin Hamad, twitter hesabı üzerinde fenomen yapımın, 16 Ocak itibari ile Qatar TV'de Arapça olarak yayınlanacağını duyurdu.
TRT Genel Müdürü Şenol Göka, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 60 civarında ülkeden yatırımcıların, 'Diriliş Ertuğrul'un kendi ülkeleriyle ilgili yayın haklarını satın almak için kendilerine başvurduğunu belirtmişti.
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