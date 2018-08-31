Diş Hekimliği taban ve tavan puanları nedir Istanbul Üniversitesi kaç puandan alıyor

Diş Hekimliği taban ve tavan puanları nedir? İstanbul Üniversitesi kaç puandan alıyor? 4 yıllık bölüm olan Diş Hekimliği taban ve tavan puanları kaç? soruların yanıtları merak edilen konular arasında. YKS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gözler ek tercihlere çevrildi. Puanına göre en doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler 2018 Diş Hekimliği taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Diş hekimliği taban puanları sıralaması, ilgili bölümü seçecek olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu sabah saatlerinde ÖSYM'nin tercih kılavuzunu ve kontenjanlar listesini de açıklamasıyla diş hekimliğinde okumak isteyen adayların araştırmalarını da hızlandırdı. Diş hekimliği taban ve tavan puanları sıralamasına göre devlet üniversitesi ya da özel üniversite seçecek olan adaylar, sorgulamalarını yapıyor. İşte Istanbul Üniversitesi başta olmak üzere diş hekimliği taban ve tavan puanları...

YKS sonuçlarının geçtiğimiz gün, ÖSYM tercih kılavuzunun da bugün açıklanması ile beraber diş hekimi olmak isteyen adaylar sorgulamalarını yapıyor. Diş hekimliği taban ve tavan puanları sıralamasına göre tercih yapacak olan adaylar, diş hekimliği fakülteleri hakında bilgi edinmeye çalışıyor.

DİŞ HEKİMLİĞİ PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI



Diş Hekimliği bölümünün başarı sıralamaları ve taban puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların ilk sorguladığı veriler oldu. YÖK'ün geçtiğimiz yılın verilerine göre derlediği bilgiler şu şekilde;



Ankara Üniversitesi; 160 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 160 ve taban puan 453,48355



Atatürk Üniversitesi; 110 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 110 ve taban puan 443,37286



Çukurova Üniversitesi; 85 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 85 ve taban puan 450,23948



Ege Üniversitesi; 140 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 140 ve taban puan 456,40081



Gazi Üniversitesi; 120 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 120 ve taban puan 452,68561



Hacettepe Üniversitesi; 130 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 130 ve taban puan 463,16131



Beykent Üniversitesi (Tam Burslu); 3 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 3 ve taban puan 400,75907



İstanbul Aydın Üniversitesi (Tam Burslu); 8 kişilik kontejan içerisinde yerleşen aday sayısı 8 ve taban puan 450,36372







Girne Üniversitesi (Tam Burslu); 3 kişilik kontenjan içerisinde yerleşen aday sayısı 3 ve taban puan 441,84212



Diş hekimliği fakültelerinde eğitim süresi 5 yıldır. Öğretimin ilk iki yılında genellikle biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel bilim dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda okutulan lisans programına özgü dersler ise genellikle bu temel derslerle dolaylı olarak ilgilidir. Diş hekimliği fakültelerinin son üç yılında dersler çoğunlukla uygulamalı olarak yapılır.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ek yerleştirme tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS EK TERCİH TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2018 yılı Diş Hekimliği Fakültesi puanlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz. Yerleştirme sonrası ek yerleştirmeye yönelik boş kontenjanlar henüz yayınlanmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?



YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Üniversite kayıtları, bizzat üniversitenin ilgili departmanı ile yüz yüze ve internet üzerinden e-Devlet'ten yapılabiliyor. Öğrencilerin kazandığı üniversite eğer internetten e-Kayıt yapmayı destekliyorsa e-Devlet üzerinden kayıt alınabilecek.



e-Kayıt desteklemeyen üniversitelere kayıt yaptırmak isteyen adayların da direk üniversiteye giderek üniversitenin ilgili departmanıyla kayıt yaptırması gerekiyor.



Yerleştirildikleri üniversite programına 18 Ağustos'a kadar kayıt yaptıracak olan adaylar, merakla üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeleri araştırıyor. İşte üniversite kaydı için gerekli belgeler;



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.



Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.



Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.







ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge



e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri