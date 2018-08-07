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Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran atandı

Dışişleri Bakanlığı bakan yardımcılıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına Faruk Kaymakcı, Sedat Önal ve Yavuz Selim Kıran atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Dr. Selim Argun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Barış Yeniçeri, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Dr. Halil İbrahim?Çetin, Ar-Ge Teşvikleri Genel?Müdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Sanayi Bölgeleri Genel?Müdürlüğüne Ramazan Yıldırım, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel?Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

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