Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yaptırımları kabul etmemiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılışında katılımcılara hitap etti.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Her türlü algı operasyonuna, kampanyaya rağmen Türkiye dünyada yatırım yapmaya en uygun ülkelerdendir.

ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. Yaptırımları kabul etmemiz mümkün değil.

Baskıyla bir şey yapılamayacağını ABD bilmeli. Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil.''