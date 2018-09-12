Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Maas ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.