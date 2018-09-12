Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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