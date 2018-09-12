Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ve Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ve Alman mevkidaşı Mass ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, gün içerisinde de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kuzey Irak´a hava harekatı: Terörist gösterdi, TSK vurdu

Kuzey Irak´a hava harekatı: Terörist gösterdi, TSK vurdu

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

Demet Akalın Okan Kurt'tan boşandı sessizliğini bozdu!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA