Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ABD'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması için Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile ABD'ye gidiyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması için Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile ABD'ye gidiyor.
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