Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile ABD'ye gidiyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylaması için Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile ABD'ye gidiyor.