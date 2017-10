Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak ve Suriyeli muhaliflerle bir araya geldi

Eski Milletvekili Mahmut Kaplan’ın Suruç ilçesine bağlı Ziyaret kırsal Mahallesinde verdiği yemekte Suriye ve Irak’taki farklı etnik gurupların temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,” Dün akşam Şanlıurfa’ya geldik ve valiliğimizi, büyükşehrimizi ziyaret ettik. Bu sabah yine teşkilatımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Suruç’te gerek Suriye’den gelen, gerekse Irak’tan gelen kardeşlerimizle bir araya geldik. Araplar var, Türkmenler var Kürt kardeşlerimiz var. Ayrıca bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan da temsilciler vardı. Yani Şanlıurfa’da yaşayan Araplar, Türkmenler, Kürtler buradalar. Temsilcileri burada. Komşu illerden gelenler de var. Mesela Osmaniye’den de Türkmenler var, Gaziantep’ten de kardeşlerimiz var. Dolayısıyla hepsiyle de sohbet etme imkanı bulduk. Tabiki Suriye’deki durumun iyileşmesi için çaba sarf ediyoruz. Irak’ta tekrardan istikrarın gelmesi için çok destek veriyoruz, yoğun çaba sarf ediyoruz. İkili düzeyde ve çok taraflı platformlarda Türkiye olarak önemli bir rol oynuyoruz. İnşallah bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimiz de, bu gün kendileriyle de görüştük, bir an önce Suriye’ye dönmek istiyorlar, kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Özellikle de YPG’nin, PKK’nın ellerinden aldıkları evlerine ve topraklarına geri dönmek istiyorlar. Bunlara tekrar sahip olmak istiyorlar. Dolayısıyla şartlar iyileştikçe kardeşlerimiz de dönecek ama biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, 80 milyon olarak burada savaştan ve terörden kaçan DAEŞ teröründen, YPG/PKK teröründen kaçan kardeşlerimize evimizi açtık, her türlü imkanları sağlıyoruz ve daha neler yapabiliriz bunu arayışı içinde olduk. Milletimiz de tüm zorluklara rağmen Suriye’den, Irak’tan gelen kardeşlerimize her zaman evini, gönlünü açmıştır” dedi.

Yeni güvenli bölgeler oluşturulacağının sinyallerini verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de yeni güvenlik önlemlerini oluşturmak istediklerini dile getirdi.

DEAŞ’tan temizlenen bölgelere yaklaşık 100 bin Suriyelinin geri döndüğünü dile getiren Çavuşoğlu, ”Bizim amacımız Suriye’de bir taraftan savaşı bitirmek, diğer taraftan ateşkesi sağlamak ve siyasi sürece geçerek siyasi çözümü gerçekleştirmek ve bu şekilde de Suriye’nin istikrarını ve güvenliğini tesis etmektir. Bu güvenlik ve istikrarla ilgili tedbirler alındıktan sonra, yani Suriye yeniden eski günlerine dönmeye başladıktan sonra da bu kardeşlerimizin dönme imkanı olacak. Yani Fırat Kalkanı operasyonuyla biz bir çok şehri, El-Bab’a kadar, Carablus’tan El-Bab’a kadar giden bölgede bir çok şehri DAEŞ’ten geri aldık ve gerçek sahiplerine teslim ettik. Bu güne kadar Türkiye’den 100 bin civarında Suriyeli geri dönmüştür. Yani neden, artık orası güvenli şehirlerdir. Belki hayat şartları tam istediğimiz gibi değil, yardım ediyoruz, elektrik veriyoruz, su veriyoruz, insani yardımlar. Demekki güvenlik sağlanırsa Suriyeli kardeşlerimiz dönecek. Şimdi bunu İdlip’te de yapmak istiyoruz. Diğer şehirlerde de yapmak istiyoruz. İnşallah şartlar iyileştikçe Suriyeli kardeşlerimiz de kendi memleketlerine, evlerine, topraklarına dönecektir” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programın ardından Şanlıurfa’dan ayrıldı.