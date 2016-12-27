Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ana gündem maddesi Suriye oldu. Çavuşoğlu daha sonra İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le de görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesinde Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün de Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile bir araya gelmişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun El Sani ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde, Suriye'deki son gelişmeler ve ülkenin geleceğine ilişkin konular ele almıştı.

Görüşmelerin ikinci bölümüne Suriye barış müzakerelerinde muhalifleri temsil eden yüksek müzakere heyeti koordinatörü Riyad Hicab da katılmıştı.

ZARİF'LE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le de telefonda görüştü.