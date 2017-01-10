Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye ve Astana süreci ele alındı.
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