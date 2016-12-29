Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus tarafının talebiyle gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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