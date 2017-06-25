Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türk üssü yanıtı: Egemen iki ülke arasındaki bir mesele, diğer ülkeleri ilgilendirmez

Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara bayram harçlığı verdi. Buradan yürüyerek Şekerhane Mahallesi'ne gelen Çavuşoğlu, MHP İlçe Başkanlığının bayramlaşma törenine de katıldı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile sohbet etti.

Bir düğün salonunda protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çavuşoğlu, daha sonra Manavgat ilçesine geçti.

Çavuşoğlu, ilçe binasındaki bayramlaşta töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek, "Çok şükür Cumhurbaşkanımızın sağlığı gayet iyi, kendisi de açıkladı. Yorgunluğa, şekere bağlı az bir tansiyon düşmesi oldu ama birkaç dakika sonra yine 'Yola devam' dedi. Bugün öğleden sonra yine İstanbul'da bayramlaşma programlara katılacak." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın da selamlarını ileten Çavuşoğlu, dünyada nerede mazlum varsa ona ulaşmaya çalıştıklarını, Türkiye'nin milli gelire göre dünyada yardımda birinci sırada yer aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye'deki ızdırapları hep konuştuklarını, Türkiye'nin inisiyatifiyle Rusya ile hareket ederek, İran'ı da işin içine katarak Suriye'de ateşkes konusunda önemli adımlar attıklarını hatırlattı.

Siyasi çözüme gitmeyi amaçladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Suriye'deki zulme hiçbir zaman sessiz kalmadıklarını anlattı. Irak'a da aynı şekilde desteğin devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Kardeş ülkelerin toprak, sınır bütünlüğü için biz çaba sarfediyoruz, destekliyoruz. Onların istikrarı bizim istikrarımızdır." diye konuştu.

- Körfez ülkelerindeki kriz

Körfez bölgesinin istikrarı ve güveninin, Türkiye'nin de istikrarı ve güvenliği anlamına geldiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Oradaki barış bizi mutlu eder, oradaki kriz bizi üzer. Tıpkı Katar ve dört ülke arasındaki kriz gibi. Biz bu krizin çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduk ama ah vah yapmak, elbette üzüntüyü ifade eder ama bu sorunu çözmek için de gayret sarfetmemiz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, Başbakanımız Binali Yıldırım, bizler Dışişleri Bakanı olarak, diğer arkadaşlarımızla Ekonomi Bakanımız, Enerji Bakanımız tüm arkadaşlarımızla çok çaba sarfettik. Her şeyden önce Katar'a yönelik, Katar halkına ve bölge halkına yönelik kararları doğru bulmadık. İlaç, gıda gibi temel ihtiyaçlar, insanın günlük hayatta ihtiyaç duyduğu konulardaki kısıtlamalar doğru bir şey değil. Hele hele ramazan ayında, halkı cezalandırıcı adımları doğru bulmuyoruz. Bunları da açıkça söyledik ama doğruyu söylemek ya da yanlışa yanlış demek taraf tutmak değildir."

Başka ülkelere, Suudi Arabistan'a böyle kararlar alınsaydı tepkilerinin aynı olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü o ülkelerin hepsi bizim kardeşimiz. Şimdi bir ülkeyi suçluyorsunuz, karşılığında iddialarınız var, o zaman delilleri ortaya koyacaksınız. Neyle suçluyorsunuz, ne istiyorsunuz onu söyleyeceksiniz. Katar'daki, Kuveyt'teki ziyaretlerimizde, Mekke'de Kral Salman ile görüşmemizde hep bunları söyledik. Diyalog ve barış yoluyla bu sorunun çözülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız dünyada birçok liderle görüştü, Kral Salman ile Katar Emiri ile Kuveyt Emiri ile arabuluculuk yapıyor, defalarca görüştük." diye konuştu.

- "Umarım kardeşlik hukuku içinde sorun çözülür"

Uluslararası hukuka uygun olmayan, bir ülkenin egemenlik haklarını ihlal eden talepleri doğru bulmadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Buradaki krizin, Katar'daki Türk üssüyle hiçbir alakası yoktur. Bu üssü kurmaya 2014 yılında karar verdik, sözleşmeyi imzaladık. Bu sözleşme Meclisten onaylandı, uygulama anlaşması da mayıs ayında Dışilişkiler Komisyonumuz tarafından onaylandı. Bu, krizin olduğu bir döneme denk geldi." dedi.

Çavuşoğlu, Katar'dan taleplerden bir tanesinin Türk üssün kapatılması olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu üssün kurulması konusunda Katar ve Türkiye, birlikte bir anlaşma imzalamıştır. Egemen iki ülkenin imzaladığı bir anlaşmadır. Dolayısıyla egemen iki ülke arasındaki bir mesele, diğer ülkeleri ilgilendirmez ancak saygı duymaları gerekiyor. Dün akşam görüştüğüm Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı kardeşim Adil'e de bunu açıkça söyledim. Kendisi bazı izahatlarda bulunmaya çalıştı ama bu doğru değildir. Umarım bu tür yanlışlardan dönülür, makul bir şekilde tüm kardeşlerimiz Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri otururlar ve kardeşlik hukuku içinde birbirine saygılı bir şekilde bu sorun çözülür. Biz de bu sorunun çözümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz, doğruları da yanlışları da söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin görevi sorumluluğu, doğruları ve yanlışları açık bir şekilde söylemektir. Biz partiyi kurduğumuz günden bu yana bu doğrultuda siyaset yaptık. Ama bunları da aşacağımızı düşünüyoruz."

Türkiye'nin istikrarının daha güçlü olacağını belirten Çavuşoğlu, terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.