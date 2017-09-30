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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sofuoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

  • DHA
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Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi.

Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.

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