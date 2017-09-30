Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sofuoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
- DHA
Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi.
Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.
Fransa’da pistte kaza geçiren @kenan_sofuoglu kardeşimle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek pic.twitter.com/0CXpAystR9— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 30 Eylül 2017
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