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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörün hedefi birliğimizdir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek terörün hedefinin ülkenin birliği olduğunu belirtti.

  • ANKARA (AA)
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Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir." ifadesini kullandı.

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