Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terörün hedefi birliğimizdir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek terörün hedefinin ülkenin birliği olduğunu belirtti.
- ANKARA (AA)
Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabındaki paylaşımında, Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırıyla ilgili, "İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Rabb'imden rahmet, yaralılara şifa dilerim. Terörün hedefi birliğimizdir." ifadesini kullandı.
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