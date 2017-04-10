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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda DAEŞ'le mücadele ve Esed'in durumunu ele aldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya'da bulunan Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, DEAŞ'la mücadele konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Beşşar Esed'in durumu ve Suriye'de siyasi çözüm konuları masaya yatırıldı.

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