Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tillerson ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda DAEŞ'le mücadele ve Esed'in durumunu ele aldı.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya'da bulunan Çavuşoğlu ile Tillerson'ın görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, DEAŞ'la mücadele konuları ele alındı.
Görüşmede ayrıca Beşşar Esed'in durumu ve Suriye'de siyasi çözüm konuları masaya yatırıldı.
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