Çavuşoğlu: Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş?AB'nin sonu ne olacak bir garantisi var mı?

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları...

Suriye'yi ve Astana sürecini konuştuk. Genel Sekreter ile de Kıbrıs konusu dışında Suriye ve Astana'yı ele aldık. Garantör ülke olarak Genel Sekreter ile ayrı bir toplantı yaptık. En son sizlerin de sabırla beklediğiniz son toplantıya hep birlikte yine katıldık. Türkiye'nin Kıbrıs sorunu çözümündeki kararlılığı açıkça vurguladık.

Kıbrıs'taki sorunun çözümünün Doğu Akdeniz'de güven ve yeni işbirliği imkanları oluşturacağına biz inanıyoruz. Konferansta alınan kararlar doğrultusunda teknik bir çalışma yapacaklar. Bugün itibari ile bakanlar düzeyinde değil ilk toplantı tek tek ekipler tarafından gerçekleştirilecek yani yardımcılarımız tarafından. Burada farklı tutumlar var. Biz Türkiye olarak tutumumuzu net bir şekilde ortaya koydu. Bizim tutumuzla KKTC'nin tutumu tamamen örtüşüyor.

Türkyie'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir. Her iki tarafında düşüncelerini dikkate almak lazım. Referanduma gidilecek neticede.

18 Ocak'ta yardımcılarımız bir araya gelecek. Bugünkü toplantılar esas olarak herkesin pozisyonunu öğrenmek düşüncelerini almak bakımından faydalı oldu.

Bu iki tarafın yürüttüğü müzakereler. Dönüşümlü başkanlığın süreleri diğer yine yönetimle ilgili değişik fasıllarda değişik konular var. Özellikle müzakerecilere sorduğunuzda özellikle büyük bir liste var. Hassas konular var. Bu konuda iki tarafında müzakere heyeti sizlere listeyi verir ama bazı henüz kapanmamış hassas konular da var.

Bugünkü yaptığımız toplantıda bu yol haritası konusunda mutabakat sağladık. Ama tarih konusunda bir mutabakat yoktu. Adadaki iki tarafın da katılımıyla bazı öneriler oldu. Biz Türkiye olarak ara vermeden bir an önce yardımcılarımızın bir araya gelmesini arzu ettik. Yunanistan biraz daha süre almak istedi. Ama neticede son toplantıda iki tarafın da olduğu bir toplantıda karar alınmadan tarih açıklanması doğru değildi. O yüzden bir tarih verilmedi. Bakanlar olarak toplantımız bitti, 18 Ocak'ta yardımcılarımız teknik konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. Yardımcıların ardından bakanlar yeniden bir araya gelecek sonrasında da Başbakanlar bir araya gelecek.

Herkes bugüne kadar KKTC'nin sergilediği tutumu sergilerse sonuç alır, eğer manevra yapılırsa sonuç alınmaz. Bugün en azından hangi konuda ne düşünüyoruz bunu değerlendirdik. Olumlu olup olmadığını söyleyebilmemiz için uzmanlar düzeyindeki görüşme sonrası netleşir.

Bugün Rum tarafı da biz de gerekeni söyledik. Neden Türk askerinin orada olmasını tüm gerekçeleri ile anlattık. Güney'deki artan ırkçılık, saldırganlık yüzde 3 görünüyor ama bu Avrupa'da da yüzde 3 ile başladı. Son 10 yılda Güney'de Türklere yönelik saldırılar ortada ve bunlara hiç bir cezalandırma yok. Tüm bunlar Kıbrıs Türk halkını Türkiye'nin garantörlüğüne ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Biz de gerekçeleri ile düşüncelerimizi söyledik.

AB ÖNCE ÖNÜNDEKİ SORUNLARI ÇÖZSÜN

Bugüne kadar AB hangi çatışmayı engelleyebilmiş? Yarın bu anlaşmayı bir taraf bozarsa AB bunu engelleyebilecek mi? Bizim önce işimizi sağlama almamız lazım ki yarın bir sorun çıkmasın. Her ülkede sorun var dikkat ederseniz bir tek Kıbrıs'ta 43 yıldır sorun yok. Bu da Türkiye'nin orada garantör olmasından kaynaklıdır. Var olan sorunlarla baş etmekte zorluk çeken bir kuruluşun burada güvenliği sağlayacağını söylemesi hayalden öte değildir.

"AB ÖNCE ÖNÜNDEKİ SORUNLARI ÇÖZSÜN"

İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

AB'nin Kıbrıs'taki güvenliği sağlamak istediğinin hatırlatılması üzerine açıklama yapan Çavuşoğlu, 'AB önce kendi önündeki sorunları çözsün' dedi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca 'Bugüne kadar hangi çatışmayı engelleyebilmiş, yarın bir taraf Kıbrıs müzakerelerini bozarsa AB bunu engelleyebilecek mi?' diye sordu.

Çavuşoğlu yarım asırdır Kıbrıs'ta sorun yaşanmamasının tek nedeni Türkiye'nin garantör ülke olmasından kaynaklandığını ve Türk askerinin neden orada olduğunun gerekçelerinin tek tek anlatıldığını kaydetti.