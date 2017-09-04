Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya sert tepki
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya Başbakanı Merkel'in dün yaptığı açıklamalara tepki göstererek, 'Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya'nın ilişilerinin iyi olması iki tarafın yararınadır. İşte popülizmin gözü kör olsun. Umarım tevessül ettikleri yoldan dönerler' dedi.
İşte açıklamalarından satırbaşları:
-Avrupa popülist siyasetten kurtulmalı. Esas Avrupa'nın değerlerinden uzaklaşanlar bunlar. Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesi değerlere dönüyor. Almanya'nın bu çizgiye gelmemesi lazımdı. Türkiye ile Almanya'nın ilişilerinin iyi olması iki tarafın yararınadır. İşte popülizmin gözü kör olsun. Umarım tevessül ettikleri yoldan dönerler. Halka vaatler yerine popülizme kayıyorlar.
-Cumhurbaşkanımız Myanmar lideriyle görüşecek. Bu yöndeki çabalarımız devam edecek. Avrupa ülkeleri niye sesinizi yükseltemiyorsunuz? Oy kaybedeceklerinden korkuyorlar. Bu sözlerim Müslüman ülkeler için de geçerli.
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