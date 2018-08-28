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Çavuşoğlu: Kovboy filmi gibi 'istediğimi yaparım' derse karşılığı olur

Dışişleri Bakanı M. Çavuşoğlu yaptığı basın toplantısında '(ABD'nin S-400'e karşı F-35 teklifi) Kovboy filmi gibi 'istediğimi yaparım' derse karşılığı olur' dedi.

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Bakan Çavuşoğlu yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yannıtladı gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu: "S-400 almamızı istemeyen ABD, Patriot için garanti verebilir mi? ABD tehdit dilini bir kenara bırakmalıdır.  Rusya ile ilişkilerimiz AB ile ilişkilere ya da ABD’ye alternatif değil. Türkiye’nin dış politikası denge gözetmektedir. Bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik adil olmayan her kararına katılmak zorunda değiliz" ifadelerini kullandı.

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