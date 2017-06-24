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Dışişleri Bakanlığı ​Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü kınadı

Dışişleri Bakanlığı, 'İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz' açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, kutsal topraklardaki terör operasyonuna ilişkin, "İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünü şiddetle kınıyoruz. Bu hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyor, Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam alemi için en kutsal mekanlardan olan Mescid-i Haram'ı hedef alan terör saldırısı teşebbüsünün şiddetle kınandığı, hain teşebbüsün önlenmiş olmasından dolayı memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, "Suudi güvenlik güçlerini tebrik ediyoruz." denildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başta Mescid-i Haram olmak üzere kutsal topraklar ile umrecilerin güvenliğini hedef alabilecek eylemlere yönelik Cidde'de bir, Mekke'de ise iki hücre evine baskın düzenlendiği ve 1'i kadın 5 teröristin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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