Dışişleri Bakanlığı: ABD ile füze savunma sistemi konusunda temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE "PATRİOT TEKLİFİ" İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin ay sonuna doğru Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği ve Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Sözcü Aksoy, Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatarak, maalesef olumlu sonuç alamadıklarını bildirdi.

"ABD İLE PATRİOT KONUSUNDA TEMASLAR DEVAM EDİYOR"

Aksoy, şunları kaydetti:

"Rusya ise acil ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bize çok cazip bir teklif sundu ve neticesinde Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Önemli bir husus bu sistem, kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyecek. NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedefimiz ise devam ediyor."

Aksoy, ayrıca Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temasların devam ettiğini söyledi.