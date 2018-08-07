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Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Ümit Yalçın Londra Büyükelçisi oluyor

Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi olarak atanacağı bildirildi.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yalçın, Abdurrahman  Bilgiç'in yerine Londra Büyükelçisi olarak atanacak.
 
ÜMİT YALÇIN KİMDİR?
 
Ankara'da 1967 yılında doğan Yalçın, Ankara Üniversitesi Siyasal  Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 1989  yılında Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Dairesinde aday meslek memuru olarak  göreve başladı.
 
Bulgaristan'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Başkonsolosluk  yapan Yalçın, 2012'de Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi olarak atandı. Yalçın, 2014  sonrası Dışişleri Bakanlığında Kuzey Afrika-Ortadoğu ve Asya-Pasifik masalarında  değişik zamanlarda genel müdürlük ve müsteşar yardımcılığı görevini yürüttü.
 
Ümit Yalçın 2016'dan bu yana Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak  görev yapıyordu.

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