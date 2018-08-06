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Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinden yayınladığı açıklamada Güney Sudan'daki müzakere süreci sonrası imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

Güney Sudan’da iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla bölge ülkelerinin himayesinde iktidar ve muhalefet partileri arasında sürdürülen müzakere sürecinin Hartum’da 5 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan iktidar paylaşımı anlaşmasıyla sonuçlanması memnuniyetle karşılanmıştır.
 
Sözkonusu anlaşmanın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin dost Güney Sudan halkının refah ve esenliğine olduğu kadar, bölge ülkelerinin barış ve istikrarına da hizmet edeceğine inanıyoruz. 

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