Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı: Hindistan halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketinden ötürü Hindistan halkı ve hükümetine taziyelerini iletti.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından, Hindistan'daki sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hindistan'da muson mevsiminin etkisiyle meydana gelen sellerin çok sayıda can kaybına yol açtığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Hindistan halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle barajların ve nehirlerin taştığı, ana yolların, köprülerin çöktüğü, evlerin sel sularında sürüklendiği Kerala eyaletinde, 8 Ağustos'tan bu yana 44 kişi yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

Süper Lig'e gelen en iyi yabancı futbolcular!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA