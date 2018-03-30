Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze sınırında bugün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımının şiddetle kınandığı belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail'in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'i, bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Deir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlik düzenliyor.