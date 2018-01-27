Dışişleri Bakanlığı Kabil'deki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de meydana gelen terör saldırısını kınadı.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kabil’de bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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