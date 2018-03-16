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Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın 4 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilmesini tanımadığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Yarımadası'nın dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmesini tanımadığını açıkladı.

  • İHA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'nın dört yıl önce bugün düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhak edildiği hatırlatılarak, "Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu eylemin sonucu olarak ortaya çıkan fiili durumu tanımadığımızı bir kez daha yineliyor, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi teyit ediyoruz. Yarımadanın asli unsurlarından olan Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere Kırım’daki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz" denildi. 

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