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Dýþiþleri Bakanlýðý BMGK'nýn Ýsrail kararýný memnuniyetle karþýladý

Dýþiþleri Bakanlýðý, BMGK'nýn Ýsrail'in iþgal altýnda tuttuðu Filistin topraklarýnda yürüttüðü yerleþim faaliyetlerini uluslararasý hukuka aykýrý olarak, kayýt altýna alan kararýnýn memnuniyetle karþýlandýðýný bildirdi.

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Dýþiþleri Bakanlýðý, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Ýsrail'in iþgal altýnda tuttuðu Filistin topraklarýnda yürüttüðü yerleþim faaliyetlerini uluslararasý hukuka aykýrý olarak, kayýt altýna alan kararýnýn memnuniyetle karþýlandýðýný bildirdi.

Bakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamada, "BMGK’nýn bugün gerçekleþtirdiði toplantýda Ýsrail’in iþgal altýnda tuttuðu Filistin topraklarýnda yürüttüðü yerleþim faaliyetlerinin uluslararasý hukuka aykýrý olduðunu kayýt altýna alan bir karar kabul etmesini memnuniyetle karþýlýyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açýklamada, Ýsrail’in iþgalci güç olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiði vurgulanan kararda, yerleþimlerin iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluþturduðunun teyit edilmesinin önem taþýdýðýna dikkat çekildi.  

 

 

 

Ayrýca açýklamada, "Ýsrail’e uluslararasý toplumun ortak yaklaþýmýný yansýtan bu karara uyarak, Doðu Kudüs ve Batý Þeria’da sürdürülmekte olan yasa dýþý yerleþim faaliyetlerine bir an önce son vermesi çaðrýmýzý yineliyoruz.​" vurgusu yapýldý.

Ýsrail'in iþgali altýndaki Filistin topraklarýnda yasa dýþý tüm yerleþim faaliyetlerini "Derhal ve tamamen" durdurmasýný talep eden karar, bugün BMGK'da kabul edildi.

Þimdiye kadar BMGK'da Ýsrail'e yönelik eleþtirilerin karþýsýnda duran ve 2011'de Ýsrail'in yasa dýþý yerleþim birimlerini kýnayan karar tasarýsýný veto eden ABD, ilk defa çekimser oy kullandý.

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