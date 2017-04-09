Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki terör saldırısını kınadı

Bakanlık tarafından Mısır'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.