Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Mısır halkına başsağlığı dileğinde bulundu.
- DHA
Bakanlık tarafından Mısır'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Mısır'ın Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve tüm Mısır halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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