Dışişleri Bakanlığı: Münbiç için yol haritası onaylandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ticaret Odasında Turkish Heritage Organizasyonu'nun (THO) düzenlediği toplantıda Türk ve Amerika iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Bizim tarafımızdan PKK/YPG ve FETÖ iki önemli sorun ve bu konularda müttefikimizin bizim yanımızda durmasını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İlerleme sağladığımız için çok memnun oldum"

Görüşmeye ilişkin, "Kayda değer bir ilerleme sağladığımız için çok memnun oldum." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Çok verimli ve başarılı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"Münbiç için yol haritası onaylandı"

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki Bakan Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştır." ifadelerine yol verildi.