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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın 30 Mart'ta ABD'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Münbiç zirvesi için 30 Mart'ta ABD'ye gidecek

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti sırasında alınan çalışma grubu kararının ardından ilk buluşma 30 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek. Türk Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile görüşerek Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.
 
Dışişleri Bakanlığı'nın konuya dair açıklaması şöyle:
 
"Sayın Müsteşarımız 30 Mart 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
 
Sayın Müsteşarımızın Vaşington’da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan’la yapacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması, ayrıca 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Vaşington’da düzenlenen Çalışma Grubu toplantılarının sonuçlarının değerlendirilmesi öngörülmektedir."

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