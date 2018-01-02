Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’da meydana gelen silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Nijerya’nın güneydoğusundaki Cross River eyaletinin Omoku kentinde bir kilisenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.