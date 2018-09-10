Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mogadişu’da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali’nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali Hükümeti ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.