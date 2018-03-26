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Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı.

  • İHA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali’de dün ve bugün meydana gelen menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye son dönemde gerçekleştirilen terör saldırıları karşısında kardeş Somali halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışmasına devam edecektir" denildi.
 

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