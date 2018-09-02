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Dışişleri Bakanlığı: Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz 

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından, Mogadişu'da bu sabah bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen terör eylemine ilişkin yapılan açıklamada, 'aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz' denildi.

  • DHA
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Bu sabah Mogadişu'da bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemi büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Somali'nin istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda  hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Somali Hükümeti  ile Somali halkına başsağlığı diliyoruz." 
 
 
 

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