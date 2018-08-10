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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: ABD'nin ek vergi kararı devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek vergi kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'ABD, bu tür yaptırım ve baskılarala hiçbir sonuç elde edemez. ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değil.' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;

Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir.

ABD, bu tür yaptırım ve baskılarla işbirliği yönünde hiçbir sonuç elde edemeyeceğini, yalnızca çetin sınamalardan geçerek kazanılan müttefiklik ilişkimize zarar vereceğini bilmelidir.

Türkiye’ye karşı atılan tüm adımlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli karşılık verilecektir.

Türkiye her zaman sorunların diplomasi, diyalog, iyi niyet ve karşılıklı anlayışla çözülmesinden yanadır.  

 

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