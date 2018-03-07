Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Suriye'de ihlallerin engellenmesi çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Astana görüşmelerinin garantörü olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın heyet başkanlarının bugün Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile bir araya gelmesine ilişkin, "Tarafımızdan sahada ihlallerin engellenmesinin önemine işaret edilmiş, tüm tarafların gerginliğin azaltılması çabalarına katkıda bulunması lazım geldiği vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Aksoy'un Astana görüşmelerinin garantörü olan Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın heyet başkanlarının bugün Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, yazılı cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Astana görüşmelerinin garantörü üç ülke, Türkiye, Rusya ve İran'ın heyet başkanları, 6 Mart'ta Cenevre'de BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla bir araya gelmişlerdir. Görüşmede, Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarına ivme kazandırılması üzerinde durulmuş ve bu bağlamda Soçi Kongresi Nihai Bildirisi kapsamında bundan sonra atılacak adımlar istişare edilmiştir. Görüşmede, Astana Bakanlar Toplantısı marjında ilk toplantısını yapması öngörülen, 'tutukluların/alıkonulanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp şahısların tespiti' çalışma grubunun çalışma usulleri de ele alınmıştır."

Görüşmede, sahada sükunetin tesis edilmesi ve insani durumun iyileştirilmesinin lüzumunun dile getirildiğini belirten Aksoy, "Tarafımızdan ayrıca sahada ihlallerin engellenmesinin önemine işaret edilmiş, tüm tarafların gerginliğin azaltılması çabalarına katkıda bulunması lazım geldiği vurgulanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.