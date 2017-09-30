Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu: Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, işgal altındaki Azerbaycan topraklarına dört Türk vatandaşı tarafından ahiren gerçekleştirilen seyahatin resmi makamlarla istişare edilmeden yapıldığını vurgulayıp, "Türkiye, haklı davasında dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Müftüoğlu, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarına gerçekleştirilen seyahat hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi.

İşgal altındaki Azerbaycan topraklarına dört Türk vatandaşı tarafından ahiren gerçekleştirilen seyahatin resmi makamlarla istişare edilmeden, münferiden yapılmış olup, hiçbir suretle Türkiye’nin resmi politikasını yansıtmadığının altını çizen Müftüoğlu, "Türkiye, haklı davasında dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, "Türkiye, Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık beşte biri üzerinde devam eden işgalin sona erdirilmesi için çeyrek asırdır Azerbaycanlı kardeşleriyle yakın dayanışma içerisinde hareket etmektedir." ifadesini kullandı.