Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: FETÖ'nün gerçek yüzü Kosova'daki eylemlerle bir kez daha ortaya çıktı

Aksoy, FETÖ mensuplarının, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde bulundukları gerekçesiyle büyükelçilik önünde gösteri yapılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, "FETÖ terör örgütünün gerçek yüzü, Kosova'da Türkiye ve temsilcilikleri aleyhine giriştikleri eylemlerle de bir kez daha tüm dünyaya sergilenmektedir." açıklamasını yaptı.

Kosova'daki Türk vatandaşları, temsilcilikleri, görevlileri ve şirketlerinin emniyetinin öncelikle ev sahibi ülke olarak Kosova'nın sorumluluğunda bulunduğunu hatırlatan Aksoy, uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hareket edilmesinin beklendiğini kaydederek, "Ayrıca dostlarımızın bu terörist örgüt üyelerinin ve onları destekleyen çevrelerin yönlendirmelerine karşı dikkatli ve tavizsiz bir yaklaşım içinde olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, "Medyada Kosova’dan sınır dışı edilen şahısların Priştine Büyükelçiliğimizde bulunduğunu söyleyerek Büyükelçiliğimizi ve başta Büyükelçimiz olmak üzere orada çalışan görevlilerimizi hedef gösteren provokasyon amaçlı haberler, asılsızdır. Bu tür kötü niyetli medya manipülasyonlarını da şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Balkan ayağına yönelik, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.