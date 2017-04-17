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Dışişleri Bakanlığı Suriye'deki saldırıyı kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Halep'in Raşidin bölgesinde meydana gelen bombalı saldırıyı kınayarak, 'Sözkonusu saldırı Suriye'de 30 Aralık 2016 tarihinde ilan edilmiş olan ateşkesin güçlendirilmesinin ve ülke çapına yayılmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur' dedi.

  • DHA
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının Suriye'deki ateşkesin güçlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, şöyle denildi: 
 
"Halep'in Raşidin bölgesinde meydana gelen ve çoğu sivil onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sözkonusu saldırı Suriye'de 30 Aralık 2016 tarihinde ilan edilmiş olan ateşkesin güçlendirilmesinin ve ülke çapına yayılmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tür insanlık dramlarının tekrar etmesinin engellenmesi için, sivillerin bulundukları yerlerde güvenliklerinin sağlanması ve insani yardımların mahallinde kendilerine ulaştırılması, bu amaçla güvenli bölgeler tesis edilmesi zaruri görülmektedir."

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