Dýþiþleri Bakanlýðý, Trump'ýn 'Güvenli bölge' açýklamasýna yanýt verdi
Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Müftüoðlu, 'Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleþince bakacaðýz, takip ediyoruz' diye konuþtu.
Dýþiþleri Bakanlýðýndan, ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Suriye'de güvenli bölge oluþturacaðýný söylemesinin ardýndan açýklama geldi.
KESÝNLÝKLE GÜVENLÝ BÖLGE OLUÞTURACAÐIM DEMÝÞTÝ
Trump, Suriye'de 6 yýldýr süren iç savaþ sonucu ortaya çýkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluþturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarýnýn daha doðru olacaðýný belirterek "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluþturacaðým. Bence Avrupa, milyonlarca insanýn Almanya ve diðer ülkelere alýnmasýna izin vermekle büyük bir hata yaptý. Þimdi orada olan þey tam bir felaket." dedi.
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