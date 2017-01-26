Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dýþiþleri Bakanlýðý, Trump'ýn 'Güvenli bölge' açýklamasýna yanýt verdi

Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Müftüoðlu, 'Türkiye uzun süredir dile getiriyordu. Netleþince bakacaðýz, takip ediyoruz' diye konuþtu.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dýþiþleri Bakanlýðýndan, ABD Baþkaný Donald Trump'ýn Suriye'de güvenli bölge oluþturacaðýný söylemesinin ardýndan açýklama geldi.
 
KESÝNLÝKLE GÜVENLÝ BÖLGE OLUÞTURACAÐIM DEMÝÞTÝ
 
Trump, Suriye'de 6 yýldýr süren iç savaþ sonucu ortaya çýkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluþturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarýnýn daha doðru olacaðýný belirterek "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluþturacaðým. Bence Avrupa, milyonlarca insanýn Almanya ve diðer ülkelere alýnmasýna izin vermekle büyük bir hata yaptý. Þimdi orada olan þey tam bir felaket." dedi.
 
 

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgür iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

SOLOTÜRK'ten tarihi rekor

Emine Erdoðan Lemur Park'ýný ziyaret etti

Emine Erdoðan Lemur Park'ýný ziyaret etti

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Filistin Batý Þžeria'da nefes kesen askeri tatbikat

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptý

Sivas'ta yolcu otobüsü TIR'a çarptý

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA