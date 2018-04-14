Dışişleri Bakanlığı: Türkmen soydaşlarımızı hedef alan menfur saldırıları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Enver Fahri Kerim’in silahlı saldırıya uğradığının üzüntüyle öğrenildiğini belirterek saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Kerim’in 12 Nisan akşam saatlerinde Kerkük-Bağdat karayolunda silahlı saldırıya uğradığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adayı Enver Fahri Kerim’in 12 Nisan günü akşam saatlerinde Kerkük-Bağdat karayolunda silahlı bir saldırıya uğradığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Kerim saldırıdan yara almadan kurtulurken, müşahede altında tutulan şoförünün durumu ise ciddiyetini korumaktadır.

Türkmen soydaşımızı hedef alan bu menfur saldırıyı güçlü biçimde kınıyoruz. Irak’ın asli unsurlarından Türkmenlere yönelik bir süredir yoğunluğu artan saldırıların engellenmesi ve faillerinin yakalanması için ilgili Irak makamlarının en kısa sürede gerekli adımları atmalarını beklediğimizi yineliyoruz."