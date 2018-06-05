Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın darbeci askerleri serbest bırakması hukukla bağdaşmaz

Aksoy, Yunanistan’a kaçan sekiz darbecinin serbest bırakılması hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan sekiz firarinin Türkiye'ye iadesini defalarca reddetmesini ve hainlerden birini serbest bırakarak, iltica hakkı tanımasının kınandığını ve Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesinin beklendiğinin daha önce açıklandığını anımsatan Aksoy, "Buna rağmen, Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde kalan yedi firariyi de serbest bıraktığını öğrendik. Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle darbecilerin Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerini kaydeden Aksoy, "Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekan sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır." değerlendirmesini yaptı. Sözcü Aksoy, darbeci hainlerin iadeleri ve Türkiye'de yargılanmaları hususundaki kararlılığı ısrarla sürdüreceklerini belirtti.