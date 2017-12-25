Dışişleri Bakanlığınca, Kabil'deki terör saldırısı kınandı
Dışişleri Bakanlığınca, Kabil’de Ulusal Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesinin yakınlarında düzenlenen terör saldırısı kınandı.
- AA
Dışişleri Bakanlığınca, Kabil’de Ulusal Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesinin yakınlarında düzenlenen terör saldırısı kınandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkentinde, Ulusal Güvenlik Direktörlüğü yerleşkesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden ve yaralanan Afganlıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.