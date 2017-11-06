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Bekir Bozdağ'dan Teksas saldırısıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk, saldırıyı kınıyoruz

Hükumet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD’nin Teksas eyaletinde bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtti.

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Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor;ailelerine,ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye, bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını, bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun mabetlere/ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırırlardır; insanlık suçudur; kabul edilemez." dedi

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