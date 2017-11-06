Bekir Bozdağ'dan Teksas saldırısıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk, saldırıyı kınıyoruz
Hükumet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD’nin Teksas eyaletinde bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtti.
Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Teksas’taki menfur saldırıda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor;ailelerine,ABD halkına ve ABD’ye taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralılara şifa diliyoruz. Bu menfur saldırıyı, saldırıyı yapanı ve varsa saldırganın arkasındaki güçleri şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Teröre/şiddete karşı Türkiye, bugüne kadar ABD/uluslararası toplumla sürdürdüğü işbirliği ve dayanışmasını, bundan sonra da sürdürecektir. Hangi dinden olursa olsun mabetlere/ibadet edenlere yapılan saldırılar, insanlığa yapılmış saldırırlardır; insanlık suçudur; kabul edilemez." dedi
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