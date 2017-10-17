Bakanlıktan yapılan açıklamada, rapor ve görüşe ilişkin belgelere, AİÖK’ün internet sitesinden ulaşılabildiği belirtildi.



AİÖK heyetinin, söz konusu ziyaret kapsamında farklı şehirlerde bulunan geri gönderme merkezlerine gittiği kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin, örgütün kurucu üyelerinden biri olarak, Avrupa Konseyi’nin bağımsız denetim mekanizmaları ve taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde bu mekanizmalarla iş birliğine önem atfettiği, bugüne kadar AİÖK raporlarının hükümet görüşleriyle birlikte kamuya açıklanması yönünde bir tutum ortaya koyduğu bildirildi.



Açıklamada, AİÖK’ün 2015 Haziran ziyaretinin raporu ve hükümet görüşlerinin yayınlanmasının da, Türkiye’nin bu tutumunu sürdürdüğünün bir göstergesi olduğunun altı çizildi.



Raporda dile getirilen hususlar ve tavsiyelerin Türk makamları tarafından uygun şekilde göz önünde bulundurulduğuna işaret edilen açıklamada, raporun kabul edilerek Türkiye'ye iletildiği 2015 Kasımdan bugüne mevzuat ve uygulamaya yönelik ilave adımlar atılmaya devam edildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, "Avrupa Konseyi bünyesindeki 'İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin uygulanmasının izlenmesinden sorumlu AİÖK'ün, 16-23 Haziran 2015'de Türkiye'de gerçekleştirdiği “ad hoc” (amaca özel) ziyaretine ilişkin hazırladığı rapor ve bu rapora dair hükümet görüşünün, Türk Hükümetince verilen izin doğrultusunda 17 Ekim 2017'de AİÖK tarafından yayımlanmıştır. Belgelere, AİÖK’ün internet sitesinden ulaşılabilmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklama, şöyle devam etti: "Mevzuat alanındaki iyileştirmeler kapsamında, 17 Mart 2016'da yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle, yabancıların ülkemize giriş-çıkışları ve ülkemizde kalışları ile koruma talep eden yabancılara sağlanacak koruma bakımından yasal zemin güçlendirilmiştir. Geri Gönderme Merkezlerin iaşesi ve Geri Gönderme Merkezleri ile kabul ve barınma merkezlerine yapılacak ziyaretlere dair usul ve standartları belirlemek üzere, 'Merkezler ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi İaşe Yönergesi' ile 'Merkezlere Yapılacak Ziyaretlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge' 13 Ekim 2016'de yürürlüğe konmuştur."



İyileştirme faaliyetleri kapsamında, koşulları yeterli düzeyde görülmeyen Geri Gönderme Merkezlerinin kapatıldığı belirtilen açıklamada, daha iyi koşullara sahip yeni merkezler inşa edildiği vurgulandı.



Açıklamada, ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, kabul edilemez yolcu statüsünde olup uluslararası koruma başvurusu yapan yabancılar için Uluslararası Koruma Müracaat Bürosu'nun 20 Nisan 2016 itibariyle kullanıma açıldığı aktarıldı.