Dışişleri Bakanlığı'ndan Bahreyn'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahreyn'in başkenti Manama'da dün (2 Ekim) gerçekleştirilen ve beş polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz" denildi.
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