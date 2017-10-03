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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bahreyn'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Bahreyn'deki terör saldırısını kınadı.

  • DHA
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahreyn'in başkenti Manama'da dün (2 Ekim) gerçekleştirilen ve beş polis memurunun yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine acil şifalar diliyoruz" denildi. 

 

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