Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezayir'e başsağlığı: Cezayir Hükümeti ve kardeş Cezayir halkının kederini paylaşıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in Blida vilayetinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili başsağlığı diledi.
- İHA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir'in Blida vilayetinde bugün bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, dost Cezayir Hükümeti ve kardeş Cezayir halkının kederini paylaşıyoruz” dedi.
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