Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezayir'e başsağlığı: Cezayir Hükümeti ve kardeş Cezayir halkının kederini paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'in Blida vilayetinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili başsağlığı diledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir'in Blida vilayetinde bugün bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, dost Cezayir Hükümeti ve kardeş Cezayir halkının kederini paylaşıyoruz” dedi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhrubaşkanı Erdoğan net konuştu 'Fransa gibi Fransız kalmayacağız'

Cumhrubaşkanı Erdoğan net konuştu 'Fransa gibi Fransız kalmayacağız'

Bir anda servet sahibi oldu

Bir anda servet sahibi oldu

Dünyanın en acı biberini yiyince hastanelik oldu

Dünyanın en acı biberini yiyince hastanelik oldu

Zayıflayım derken kilo aldıran besinler

Zayıflayım derken kilo aldıran besinler

SON DAKİKA

Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA